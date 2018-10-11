Вселенский патриархат снял анафему с патриарха Филарета
Заседающий в Константинополе Священный синод признал Филарета и архиепископа Макария каноническими.
Фото: РИА Новости
Вселенский патриархат снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.
Кроме того, он написал, что заседающий в Константинополе Священный синод также принял решение о признании незаконной аннексии Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году.
В настоящее время подтверждения этой информации тоже нет.