Вселенский патриархат снял анафему с патриарха Филарета

Вселенский патриархат снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Кроме того, он написал, что заседающий в Константинополе Священный синод также принял решение о признании незаконной аннексии Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году.

В настоящее время подтверждения этой информации тоже нет.