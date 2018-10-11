ЦИК взял на особый контроль выборы главы Хакасии

ЦИК России затребовал у коллег в Хакасии все материалы по выборам республиканского главы.

«ЦИК России отслеживает ситуацию. В любом случае решение остается за Верховным судом Республики Хакасия», - завил член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее стало известно, что избирком Республики Хакасия обратился в республиканский Верховный суд на предмет отмены регистрации одного из кандидатов, сообщает RT. Речь идет о представителе от партии КПРФ Валентине Коновалове.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал происходящее, сообщив, что Кремль не видит необходимости и возможности вмешиваться в ситуацию.

Второй тур выборов главы Хакасии состоится 21 октября. С первой попытки ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во втором туре выбирать будут простым большинством.

В данный момент обязанности главы республики осуществляет Михаил Развожаев.