Актер сериала «Глухарь» Фатеев погиб в СИЗО

Актер сериала «Глухарь» Михаил Фатеев, который ранее был обвинен в педофилии, покончил с собой в столичном СИЗО-3. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее решение об аресте Фатеева было принято Кунцевским судом столицы 3 октября по ходатайству следствия. Подразумевалось, что под стражей актер будет содержаться до 30 ноября.

Фатеев обвинялся в совращении несовершеннолетнего подростка, что преследуется по двум статьям УК РФ - «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации».

Также ранее сообщалось о том, что актер переписывался с 14-летним мальчиком и даже предлагал ему встретиться, для того чтобы продолжить общение вживую.