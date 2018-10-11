АвтоВАЗ приступил к серийному производству Lada Xray Cross

На АвтоВАЗе объявили о начале 11 октября серийного производства нового флагмана семейства Xray - Lada Xray Cross, сообщает сайт «Комсомольской правды». Новая модель, показанная в Москве на автосалоне в августе 2018 года, имеет повышенную проходимость, увеличенный до 215 миллиметров дорожный просвет и усиленный подрамник. Также Xray Cross получила новые настройки системы контроля устойчивости и джойстик управления режимов - для снега, песка, грязи и Sport. Для комфортного и безопасного вождения предназначены обновленный салон, руль с электроусилителем и подогревом, задние дисковые тормоза.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе АвтоВАЗа, продажи Lada Xray Cross начнутся в конце уходящего года, тогда же производитель озвучит ценовые рамки для различных комплектаций.