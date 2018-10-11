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Кокорин и Мамаев пожаловались на отсутствие сна в ИВС

Наталия Майорова
16:15 11.10.2018
В ОНК рассказали о том, что с футболистами всю ночь работали следователи.
Фото: Михаил Киреев, РИА Новости

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в интервью «Звезде» рассказал о состоянии задержанных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые ранее устроили драку в одном из столичных кафе.

«Оба содержатся сейчас в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу. В целом на условия содержания не жалуются. Единственное, на что жалуются, - что ночью фактически не спали», - сказал Мельников.

Он также отметил, что с футболистами следственные действия проходили всю ночь.  

«Мы очень надеемся, что сейчас они смогут позавтракать и им будет уделено необходимое внимание со стороны руководства ИВС. Сокамерники нормально к ним относятся. Сейчас их основная задача - выспаться. Раскаиваются в совершенном и сильно переживают из-за произошедшего», - заключил Мельников.

Ранее были установлены еще трое возможных участников драки, зачинщиками которой выступили Александр Кокорин и его друг Павел Мамаев.

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