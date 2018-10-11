ФСБ задержала в Татарстане главаря российского крыла «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

В Татарстане задержан главарь российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В заявлении говорится, что задержание было проведено ФСБ РФ при взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ.

«По указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами», - говорится в нем также.

В ведомстве подчеркнули, что, помимо вовлечения мусульман в ряды данной террористической организации, проводились целенаправленные работы над созданием в РФ сетевой закрытой структуры, а также решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации на территории Ближнего Востока.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные лица арестованы», - уточняется в заявлении.

Согласно сообщению, дома у преступников были обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а также отчеты о проделанной работе, электронные носители информации и средства связи, которые были использованы задержанными в целях террористической деятельности.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ