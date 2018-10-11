Аварийный полет РН «Союз» разобрали по минутам

Академик российской Академии космонавтики Игорь Маринин рассказал о полете ракеты-носителя «Союз», который закончился аварийной посадкой экипажа. Маринин раскрыл подробности не только спасения космонавтов, но и возможных дальнейших действий на борту МКС, где не дождались пополнения.

«Сегодня должна была стартовать новая экспедиция на Международную космическую станцию для пополнения экипажа, чтобы довести его до пяти человек. Вместо третьего космонавта в корабле находился контейнер с полезным грузом. Старт прошел штатно, и первые 120 секунд полета были нормальными.

Как Вы знаете, первая ступень состоит из четырех боковых блоков, вторая - из одного. Все эти ступени включаются на земле одновременно. И первая и вторая ступени до 120-й секунды работали нормально. Потом что-то произошло. По картинке, которую мы получали в своей редакции, было видно, что произошло очень резкое колебание всей этой связки. Индикатор невесомости у космонавтов начал прыгать, то есть произошли какие-то толчки. После этого изображение пропало, и связь с комплексом прекратилась.

Мы сейчас проанализировали видеосъемку, которая велась с Земли, и у меня лично создалось такое впечатление, что один из боковых блоков нештатно отделился от центрального. В результате вся ракета - ее ступени, спускаемый аппарат, корабль "Союз", закрытый обтекателем, - отклонилась от траектории. Никакого взрыва не было, произошло аварийное отключение двигателей. Сработала аварийная система. Двигатели погасли, ракета-носитель разделилась на отсеки, какое-то время спускаемый аппарат с космонавтами еще летел наверх.

Потом он начал падать. По моим прикидкам, они достигли по баллистической схеме 80 километров и с этой высоты начали падать на Землю. Когда спускаемый аппарат входит в плотные слои атмосферы, он начинает нагреваться и возникают перегрузки. Так как скорость в момент разделения была примерно две тысячи километров в час, вместо орбитальной в семь тысяч, перегрузки не должны были превысить восьми-девяти единиц. Это вполне переносится, и космонавты даже тренируются работать в таких условиях.

Дальше посадка произошла по штатной программе. Сначала открылся вытяжной парашют, потом основной, и вот с высоты пяти километров они начали спускаться под куполом. Приземлились они почти в том же месте, где обычно садятся наши корабли. Насколько мне известно, сработала система мягкой посадки, и они приземлились нормально.

Единственное, что пришлось около часа дожидаться спасателей, никто не ожидал их там увидеть, и потребовалось время. Их извлекли из капсулы, потом, судя по всему, дождались специальных бронетранспортеров, которые доставили медицинский персонал, и так далее. Ну а дальше все как по программе обычного полета. На Байконуре вроде еще один космический корабль и еще одна ракета. Но этот пуск проплачен американцами, и мы не можем использовать запасной. Но все это решаемо. Самое главное, чтобы аварийная комиссия выяснила истинную причину.

Почем именно истинную? Бывает, комиссия не может определить одну причину и называет несколько возможных версий, и тогда приходится проверять огромную массу информации. На это уходит много времени. Если это какой-то одиночный дефект при сборке конкретной ракеты, то проверяем остальные и те, что в производстве, примерно через пару месяцев отправляем на орбиту их дублеров по той же программе. По другой версии, экипаж МКС продолжит летать втроем до конца своего срока. Следующий плановый экипаж прилетит к ним в декабре», - сказал журналистам Маринин.

Аварийный пуск РН «Союз» состоялся сегодня в 11:40 по московскому времени с космодрома Байконур. Спустя две минуты произошла авария носителя, и ракета развалилась в воздухе.

Экипаж эвакуирован и находится под наблюдением врачей. Создана комиссия по установлению причин произошедшего.