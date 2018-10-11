Басманный суд рассмотрит сегодня ходатайство об аресте вице-президента ОАК

Басманный суд Москвы рассмотрит 11 октября ходатайство об аресте вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

В квартире высокопоставленного чиновника ОАК уже были произведены обыски, его подозревают в различных махинациях, связанных с госконтрактами на изготовление и монтаж интерьеров для самолетов президентского авиаотряда «Россия».

Сергей Герасимов был назначен на должность вице-президента ОАК в 2015 году.