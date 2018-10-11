Эксперт назвал истинную причину введения антироссийских санкций США

США всеми способами попытаются предотвратить сотрудничество России и Германии по «Северному потоку - 2». Так считает политолог Максим Шалыгин. По его мнению, Вашингтон за счет введения санкций против России пытается вернуть себе былое экономическое превосходство.

«Администрация президента США Дональда Трампа вводит эти санкции не только потому, что она не любит Россию, но и потому, что она возвращает экономику в свою страну. Это будет долгая лозунговая игра, это будет политика шантажа и политика против России для недопущения союза между Россией и Германией», - объяснил эксперт в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».

Ранее о важности реализации проекта «Северный поток - 2» заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что Германия старается «вернуть каналы коммуникации», несмотря на то что ряд европейских стран и США критикуют Берлин за сотрудничество с Москвой в сфере энергоносителей.

В водах Германии уже начали укладывать две нитки газопровода «Северный поток - 2». Этим занимаются суда Castoro Deici и Audacia. Они будут укладывать участок в 38 километров в глубоководной части маршрута.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.