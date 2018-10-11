Губернатор Курской области досрочно сложил полномочия

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о срочном сложении своих полномочий. Сегодня, 11 октября, он подписал соответствующее постановление, согласно которому при соблюдении ряда условий Михайлов получит дополнительные гарантии, но уже после прекращения полномочий.

Документ был опубликован на официальном сайте администрации области.

Согласно тексту заявления, при соблюдении необходимых условий, а именно нахождения на посту губернатора более двух сроков подряд, а также при наличии государственных наград, достижении пенсионного возраста и потере трудоспособности после ухода в отставку глава региона получит дополнительные гарантии на три года.

Уточняется, что под дополнительными гарантиями подразумевается бесплатный проезд до Москвы и обратно дважды в год с супругой, беспрепятственный вход в здание обладминистрации и право на внеочередной прием губернатором и бесплатное погребение.

Также в течение года после сложения полномочий по месту проживания Михайлова будет сохранен пост охраны.