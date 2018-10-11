Момент аварии «Союза» попал на видео

Очевидцы запуска, жители казахстанского города Жезказган, сняли на смартфон момент аварии космического корабля «Союз» через две минуты после старта.

На фоне чистого неба хорошо различимо белое разрастающееся облако, которое образовалось на месте возникновения нештатной ситуации. Съемка проходит недалеко от Жезказгана. Местные жители наблюдали за траекторией полета космического носителя и снимали все на камеру.

Авария космического корабля «Союз МС-10» произошла спустя 2 минуты 45 секунд после старта с Гагаринского пуска космодрома Байконур. Аварийная система сработала штатно, корабль разделился на отсеки, и над спускаемым аппаратом раскрылся парашют. Спускаемый аппарат приземлился в Карагандинской области Казахстана, космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг вскоре были доставлены в Жезказган.