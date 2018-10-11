Оплатить ЖКХ и другие социальные услуги теперь можно в «Одноклассниках»

В соцсети «Одноклассники» появилась услуга по внесению оплаты за услуги ЖКХ, детских садов, школ. Сейчас она доступна жителям Москвы, Московской и Нижегородской областей, Республики Марий Эл, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Республики Адыгея. «Одноклассники» стали первой соцсетью, которая предоставила такую опцию. Об этом говорится в их официальном блоге.

Оплатить это можно в разделе «Услуги и купоны». Сейчас там уже доступно примерно десять тысяч компаний. Разработчики предполагают, что к концу года этой услугой смогут воспользоваться жители во всех 85 регионах страны.

Заплатить за все блага цивилизации можно и в мобильной версии приложения с помощью банковской карты.

«Благодаря этому пользователи "Одноклассников" могут не только общаться в соцсети, но и решать все свои бытовые вопросы прямо на сайте или в приложении», - рассказал директор по развитию бизнеса социальной сети «Одноклассники» Алексей Кашеваров.

В будущем, по его словам, в соцсети можно будет погашать кредиты, выплачивать налоги, бронировать авиа- и ж/д билеты.