Опубликованы первые кадры с экипажем потерпевшей крушение ракеты «Союз»

Экипаж ракеты «Союз», которая потерпела аварию во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане, в настоящее время находится в Жезказгане. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг проходят обследование перед вылетом.

Как говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter, директор корпорации Дмитрий Рогозин принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» состоялся в 11:40 по московскому времени. Сама стыковка корабля с МКС ожидалась в 17:44, однако уже через шесть минут трансляция прекратилась.

Советский космонавт, ученый и профессор, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных прокомментировал «Звезде» новость об аварии ракеты «Союз», произошедшей на космодроме Байконур в Казахстане.