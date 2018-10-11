Космонавт рассказал о системе, которая спасла жизни экипажа «Союза МС-10»

Советский космонавт, ученый и профессор, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных прокомментировал «Звезде» новость об аварии ракеты «Союз», произошедшей на космодроме Байконур в Казахстане. По его словам, главное - сохранность жизни экипажа, в чем всегда помогает спасательная система. Из-за чего произошла авария, Савиных предполагать не стал.

«О причинах знают Роскосмос и люди, которые занимались пуском. После отработки первой ступени всегда ожидается нормальная ситуация во время запуска второй. Немного вырастает перегрузка, и вдруг случается несчастье», - сказал космонавт.

Он рассказал о нескольких ситуациях с авариями во время запусков ракет, которые при этом оканчивались хорошо и экипаж оставался в живых.

«Всегда система аварийного спасения доставляла людей обратно на Землю. За 50 с лишним лет запусков космонавтов аварии произошли лишь дважды. Это говорит о том, что наши системы спасения работают надежно», - сказал Савиных.

Он отметил, что успешное, пусть и аварийное приземление космонавтов после аварии «Союза» - хорошая новость, несмотря ни на что.

По словам ученого, завершиться иначе ситуация с ракетой не могла, потому что система спасения начинает действовать с момента начала ее старта. Отдельно он отметил, что это избавляло от проблем, которые всегда были у американцев.

Ранее на космодроме Байконур произошла авария ракеты «Союз». Ее запуск прошел в 11:40 по московскому времени.