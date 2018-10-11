В МВД прокомментировали задержание брата Александра Кокорина

Установлены еще трое возможных участников драки, зачинщиками которой выступили Александр Кокорин и его друг Павел Мамаев. Среди задержанных младший брат нападающего санкт-петербургского «Зенита». Об этом в телефонном интервью «Звезде» рассказали в ГУ МВД России по Москве.

«В настоящее время он задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся необходимые действия. Они доставлены на допрос к следователям», - уточнил начальник управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев провели минувшую ночь в следственном изоляторе. На допрос к следователям они явились накануне и по его итогам были задержаны.