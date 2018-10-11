Путин выразил надежду, что восстановление Сирии станет общей задачей мирового сообщества

В список безусловных приоритетов России входит борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, где боевикам уже нанесен сокрушительный удар. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в Кремле рассчитывают, что восстановление арабской республики станет общей задачей мирового сообщества.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время общения с журналистами заявил, что Вашингтон препятствует борьбе с терроризмом в провинции Идлиб на северо-западе САР.