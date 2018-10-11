«Ониксы», леденящие кровь: чем напугали британцев береговые ракетные комплексы «Бастион»

В конце сентября английское издание The Daily Express напугало читателей громкой статьей под названием «Россия угрожает третьей мировой». Газета поведала о том, что российские вооруженные силы в Арктике впервые провели стрельбу береговыми ракетными комплексами «Бастион». Кадры пуска ракет «Оникс», которыми оснащены «Бастионы», журналист назвал «леденящими кровь», не уточнив при этом, что стрельбы были не боевыми, а учебными.

Минобороны РФ еще 25 сентября заранее объявило о проведении этих стрельб на острове Котельный в море Лаптевых. Пуски проводили расчеты комплексов «Бастион» Северного флота. Но англичане, видимо, предупреждения не услышали или не захотели услышать и уже через пару дней объявили, что Россия грозит миру чуть ли не апокалипсисом, пишет обозреватель «Армейского стандарта» Олег Божов.

Возможно, всполошиться британских журналистов заставило недавнее решение военного ведомства Великобритании. О нем рассказала газета Telegraph со ссылкой на главу военного ведомства Гэвина Уильямсона. Военный министр сообщил, что Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев. Английский спецназ будут морозить в норвежском Заполярье не просто так, а для того, чтобы эффективно наблюдать за возросшей активностью российских подлодок! Это версия Лондона. Но кто знает, может, британский спецназ нацелят и на объекты строящейся шельфовой инфраструктуры. А тут вдруг наш «Бастион» с «Ониксами». Читать далее...