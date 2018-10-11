США не поддержали российскую инициативу по референдуму в Донбассе

США не поддерживают российскую инициативу по проведению референдума в Донбассе о будущем статусе региона. Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Как пишет газета «Известия», во время общения с журналистами дипломат сообщил, что инициатива РФ, по его мнению, «противоречит Конституции Украины и минским соглашениям».

Волкер также заявил, что в его планы пока не входит встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу.

В июле этого года СМИ сообщили, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась в Хельсинки, обсуждалась возможность проведения референдума в Донбассе.

Позже Дональд Трамп высоко охарактеризовал встречу с Владимиром Путиным. Впечатлениями о саммите он поделился, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана.