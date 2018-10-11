Израиль по ошибке обстрелял сектор Газа

Израиль по ошибке привел в действие свои системы ПВО и выпустил одну из противоракет в сторону сектора Газа на юге страны. Причиной ошибки послужило ложное срабатывание систем воздушной тревоги. Они призваны предупреждать население о возможных ракетных обстрелах со стороны палестинцев, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Комплекс "Железный купол" выпустил одну противоракету из-за ошибочного опознания цели. Никаких пусков из сектора Газа по территории Израиля не было», - говорится в официальном пресс-релизе оборонного ведомства Израиля.

На протяжении нескольких лет палестинцы требуют от Израиля передачи части земель жителям сектора Газа. На спорных территориях постоянно появляются несанкционированные поселения и возникают стычки, зачастую заканчивающиеся кровопролитием.