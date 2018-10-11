Космонавты покинули спасательную капсулу «Союза»

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» эвакуирован. В данный момент жизни российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга ничего не угрожает, сообщает ТАСС. За ходом спасательной операции внимательно следят и за океаном. Ранее его прокомментировал директор NASA.

«Поисково-спасательные отряды добрались до места приземления "Союза" к востоку от Жезгазгана, экипаж покинул спускаемую капсулу. Самочувствие экипажа нормальное. Его эвакуируют с места приземления вертолетами», - отметечается в комментарии.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с членами миссии МКС-57/58 на борту оторвалась от стартового стола космодрома Байконур в 11:40 по московскому времени. На начальной стадии полета произошла авария носителя, после которой двигатели ракеты отключились. Экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился в казахстанской степи.

Для выяснения истинных причин аварии в Роскосмосе создана комиссия, которая займется инспекционной проверкой предприятий, задействованных в создании РН «Союз-ФГ».