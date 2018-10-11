В Роскосмосе раскрыли подробности аварийной посадки ракеты «Союз МС-10»

Экипаж ракеты «Союз» совершил аварийную посадку. Медики осмотрели космонавтов и не выявили у них никаких травм. Но их все равно направят в госпиталь Байконура. Жертв и разрушений нет.

Выясняются причины произошедшего. Известно, что критической стала 119-я секунда. Пресс-секретарь корпорации «Роскосмос» Михаил Фадеев рассказал, где произошла посадка.

«Все живы, здоровы, к ним уже подлетели медики. Они где-то в районе Жезказгана (город в Республике Казахстан - прим. ред.)», - заявил он.

Между тем Россия не станет скрывать от США причины аварии ракеты «Союз», произошедшей во время запуска с космодрома Байконур. Кроме того, о них будет доложено российскому руководству.