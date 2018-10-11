Наблюдателей ОБСЕ обстреляли на подконтрольной Киеву части Донбасса

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Как сообщает пресс-служба миссии, инцидент произошел в районе Донецкой фильтровальной станции.

«Трое членов патруля СММ находились рядом с автомобилями, в то время как остальные были в салонах автомобилей, когда услышали свистящий звук двух пуль, пролетевших на расстоянии 10-50 метров над их головами, несмотря на предоставленные гарантии безопасности. Команде миссии не удалось установить направление огня», - сказано в сообщении.

Отмечается, что после инцидента патруль благополучно покинул район обстрела.

Ранее сообщалось, что патруль СММ ОБСЕ на двух бронеавтомобилях попал под обстрел в населенном пункте Гольмовском на востоке Украины.