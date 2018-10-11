Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с республиканскими выборами в Хакасии

В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами главы Хакасии и также не будут давать оценку работе республиканского избиркома. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предвыборная ситуация, здесь нужно скорее в избиркоме просить комментарии, а не у нас. Мы не можем в это вмешиваться, не считаем возможным», - рассказал журналистам Песков, комментируя ситуацию в республике.

Ранее стало известно, что избирком Хакасии на основании представления местной прокуратуры принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Дмитрий Песков отказался давать оценку работе регионального избиркома, который зарегистрировал кандидата от коммунистов и только после первого тура подержал прокуратуру и направил исковое заявление об отмене регистрации.

«Чтобы давать оценки, нужно иметь какие-то официальные детальные данные на этот счет. Здесь, конечно, было бы правильно хотя бы получить позицию вышестоящей комиссии», - заключил Песков.

Первый тур выборов состоялся 9 сентября. По его итогам дальнейшую борьбу за пост главы Хакасии будут вести два кандидата.