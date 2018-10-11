Летчик-космонавт назвал причины крушения «Союза» во время старта

Авария во время старта ракеты «Союз» с космодрома Байконур могла произойти из-за неисправности космического аппарата. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал космонавт Герой СССР Александр Волков.

«Ракета состоит из трех ступеней. На третьей ступени корабль выводится на орбиту. Работает первая ступень: если что-то происходит на старте, то можно использовать систему аварийного спасения. То есть это система, которая прямо со старта выводит спускаемый аппарат на высоту 1200 метров, после этого раскрывается парашют, и он приземляется недалеко от старта. После отработки первой ступени включается вторая. Как я понимаю, вторая ступень не включилась… Значит, неисправность была в самой ракете… И в этом случае разделяются корабль и спускаемый аппарат, который с огромной перегрузкой летит к Земле. Парашют там нельзя сразу же открывать, потому что он оборвется. В автоматике заложено, что он раскроется на высоте 5-5,5 тысячи метров и после этого экипаж приземлится так, как если бы он возвращался, как обычно», - сказал эксперт.

При этом Александр Волков отметил, что в подобных ситуациях космонавты испытывают «очень большие перегрузки».

Напомним, авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане в четверг, 11 октября. Экстренное приземление космонавтов прошло успешно, медицинская помощь никому не потребовалась.

Позже была опубликована запись переговоров капитана корабля «Союз МС-10» Алексея Овчинина в экстренной ситуации, произошедшей во время старта.