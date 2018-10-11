В Кремле прокомментировали аварию «Союза»

Президенту России Владимиру Путину будет доложен весь необходимый объем информации в связи с аварией ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Слава богу, космонавты живы, по той информации, которую мы получаем. И это главное», - добавил он.

Песков подчеркнул, что расследованием инцидента занимаются руководители космической отрасли.