В Кремле прокомментировали аварию «Союза»
По словам Дмитрия Пескова, Владимиру Путину будет передана вся информация по этому инциденту.
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Президенту России Владимиру Путину будет доложен весь необходимый объем информации в связи с аварией ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Слава богу, космонавты живы, по той информации, которую мы получаем. И это главное», - добавил он.
Песков подчеркнул, что расследованием инцидента занимаются руководители космической отрасли.