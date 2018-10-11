«Быстро мы прилетели» - опубликована запись переговоров космонавтов с ЦУП перед экстренной посадкой

Авария произошла после отделения первой ступени. Экипаж успешно приземлился на территории Казахстана. Космонавты сработали согласно инструкциям и не потеряли самообладание.

«Авария носителя... Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», - говорит Овчинин перед началом экстренного приземления.

Запуск ракеты-носителя «Союз» с кораблем «Союз МС-10» прошел в 11:40 по московскому времени с космодрома Байконур. Экипаж состоял из российского космонавта, капитана корабля Алексея Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга.

Экстренное приземление прошло успешно, медицинская помощь никому не потребовалась.

Стыковка с МКС была запланирована на 17:44 по московскому времени. Космонавты должны были провести на орбите 187 суток.

В задачу Овчинина должен был войти в том числе выход в открытый космос для определения причин появления дыры в корабле «Союз МС-09», из-за которой на МКС произошла утечка воздуха.

Позже стало известно, что на самарском предприятии РКЦ «Прогресс», где производилась сборка ракеты-носителя «Союз-ФГ», будет проведена масштабная проверка.