Летчик-космонавт рассказал о том, какие перегрузки мог испытывать экипаж «Союза» при аварии

В разговоре со «Звездой» летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко рассказал о внештатных ситуациях, которые могут происходить на борту, и сделал акцент на том, что в данной истории самое важное, что космонавты остались живы.

«Самое главное, что экипаж жив. Перегрузки были небольшие, система аварийного спасения сработала штатно», - прокомментировал летчик-космонавт.

Он подчеркнул, что еще очень рано говорить о причинах - для этого будет создана специальная комиссия. Однако он немного утешил всех, кто переживает за жизнь и здоровье космонавтов. Михаил Корниенко рассказал, что перегрузки при аварии первой ступени не должны были быть большими.

«Первая ступень не сработала, там не должно быть больших перегрузок, они просто не успели сильно разогнаться и не вышли за пределы атмосферы. Ну 5G у них была, наверное. Гораздо хуже, если не срабатывает вторая или третья ступень. Вот тогда на экипаж действуют очень сильные перегрузки», - объяснил он.

Запуск ракеты-носителя «Союз» произошел в 11:40 по московскому времени. Авария произошла после отделения первой ступени. Экипаж из двух космонавтов жив.