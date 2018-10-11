Комиссия Роскосмоса приступила к изучению причин аварии «Союза»

На самарском предприятии РКЦ «Прогресс», где производилась сборка ракеты-носителя «Союз-ФГ», будет проведена масштабная проверка. Инспектировать производство будут сотрудники Роскосмоса. Специальная комиссия уже сформирована. Об этом в своем Twitter сообщил Дмитрий Рогозин.

«Сейчас изучается телеметрия полета. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля "Союз-МС" сработала штатно. Экипаж спасен», - отчитался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что во время старта «Союза» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. После этого космонавт Александр Овчинников и астронавт NASA Тайлер Хейг вернулись на Землю в специальной капсуле. После аварийного приземления экипаж корабля вышел на связь.