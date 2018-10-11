«Ситуация аварийная, но штатная» - космонавт-испытатель прокомментировал аварию ракеты «Союз» на Байконуре

Космонавт-испытатель, заслуженный летчик-испытатель и Герой России Магомед Толбоев прокомментировал «Звезде» новость об аварии ракеты «Союз» во время ее старта на космодроме Байконур.

По его словам, тяжесть последствий зависит от временного интервала полета.

«Если они ушли за 190 секунд, это уже суборбитальная фаза. Если до 190 секунд, это нормальные перегрузки, шесть-девять единиц», - сказал Толбоев.

Он отметил, что перегрузки, которые испытывает экипаж, приходятся на грудь и спину, поэтому воспринимаются легче. Обстоятельства произошедшего не вызвали у космонавта противоречий.

«Само отделение спасательной капсулы, ее срабатывание - это ситуация штатная. Аварийная, но штатная», - подчеркнул Толбоев.

По его словам, история знает и более страшные ситуации. Но за время, прошедшее с пуска ракеты, непоправимых последствий возникнуть не могло.

«До 120-130 секунд ракета еще не "ложится на горизонт". Поэтому они сели в 100-120 километрах от Байконура», - подытожил космонавт.

Ранее сообщалось об аварии ракеты «Союз», произошедшей во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане. Старт прошел в 11:40 по московскому времени.