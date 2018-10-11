Вселенский патриархат отсрочил предоставление автокефалии УПЦ

Вселенский патриархат отсрочил решение о предоставлении автокефалии УПЦ. Такое заявление сделал митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис.

В беседе с корреспондентом DW священнослужитель сообщил, что решение о томосе для Украины Вселенский патриархат примет лишь тогда, когда наступит «подходящее время».

«Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно», - сказал Арсений, намекая на напряженные отношения между Константинополем и Москвой по украинскому вопросу.

Ранее Константинопольский патриархат высказался о намерении в одностороннем порядке предоставить автокефалию православной церкви на Украине. Священный синод РПЦ ответил на это решительным протестом и заявил, что проект независимости украинской церкви не поддерживает ни одна из поместных церквей.

В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко заявлял о проведении патриархатом Константинополя процедур в целях создания в стране единой поместной церкви.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).