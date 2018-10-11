Губернатор Забайкалья рассказала о причинах своего ухода с поста
О своей отставке с поста губернатора Жданова объявила в прямом эфире местных телеканалов.
Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Ушедшая в отставку глава Забайкальского края Наталья Жданова объяснила свой поступок «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами», сообщают «Известия».
«Принятое решение обусловлено внутренними мотивами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», - рассказала в своем видеообращении Жданова.
Бывший губернатор поблагодарила жителей региона за поддержку и доверие. Она не упустила и случая обратиться к оппозиционным политикам, также поблагодарив их. Обязанности главы Забайкальского края возложены на первого заместителя правительства региона Александра Кулакова.
Позже Владимир Путин назначит врио губернатора.