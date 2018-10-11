Космонавты, совершившие экстренную посадку на Байконуре, живы

Экипаж корабля «Союз МС-10» успешно приземлился на территории Казахстана, космонавты живы, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Ранее НАСА сообщало, что командир «Союза МС-10» Александр Овчинин вышел на связь. По данным с места событий, к космонавтам добрались первые спасатели, медицинская помощь никому не потребовалась.

Запуск ракеты-носителя «Союз» прошел с космодрома Байконур в 11:44 по московскому времени. Нештатная ситуация произошла после отделения первой ступени, трансляция была прекращена в 11:50.

После аварии «Союза» Роскосмос сформирует комиссию с участием производителя, РКК «Энергия».