Закон о налоговых льготах для нынешних пенсионеров принят во II чтении

Законопроект о сохранении налоговых льгот для нынешних пенсионеров принят во втором чтении в Госдуме. За него проголосовали единогласно.

В тексте документа сказано, что привилегиями смогут воспользоваться женщины по достижении 55 лет и мужчины - 60 лет. Они не будут платить налоги с дачных шести соток, а также с другой недвижимости: квартир, домов, машино-мест и так далее.

С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 29 августа. Президент посчитал, что «люди рассчитывали на эти льготы, поэтому нужно сделать исключение для них».