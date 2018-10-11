Командир «Союза МС-10» вышел на связь
По данным с места, первые спасатели уже добрались до места приземления, медицинская помощь экипажу не потребовалась.
Фото: Роман Соколов, РИА "Новости"
Командир экипажа космического корабля «Союза МС-10» Александр Овчинин вышел на связь после аварийного приземления. Об этом сообщило национальное аэрокосмическое агентство США NASA.
Благополучное приземление экипажа также подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Экипаж приземлился. Все живы», - написал Рогозин в своем Twitter.
Ранее стало известно, что во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария ракеты-носителя «Союз».
Запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» прошел в 11:40 по московскому времени. Экипаж состоит из российского космонавта Александра Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга.