Командир «Союза МС-10» вышел на связь

Командир экипажа космического корабля «Союза МС-10» Александр Овчинин вышел на связь после аварийного приземления. Об этом сообщило национальное аэрокосмическое агентство США NASA.

Благополучное приземление экипажа также подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Экипаж приземлился. Все живы», - написал Рогозин в своем Twitter.

Ранее стало известно, что во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария ракеты-носителя «Союз».

Запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» прошел в 11:40 по московскому времени. Экипаж состоит из российского космонавта Александра Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга.