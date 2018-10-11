Поиск экипажа «Союз МС-10» ведут четыре вертолета Ми-8

Поиск экипажа, совершившего экстренную посадку в Казахстане после аварии ракеты «Союз», ведут четыре вертолета Ми-8.

Запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» прошел в 11:40 по московскому времени. Трансляция была прервана в 11:50.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что экипаж успешно приземлился, космонавты живы.