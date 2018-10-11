NASA: отряд спасателей направлен к месту предполагаемого приземления экипажа «Союз МС-10»

Поисково-спасательные команды направляются к предполагаемому месту приземления спускаемой капсулы космического корабля «Союз МС-10».

Как сообщает национальное аэрокосмическое агентство США NASA, к месту посадки вылетели вертолеты.

Ранее стало известно, что во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария ракеты-носителя «Союз».

Запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» прошел в 11:40 по московскому времени. Экипаж состоит из российского космонавта Александра Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга.