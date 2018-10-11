Полиция установила всех соучастников Кокорина и Мамаева в драках

Столичные полицейские установили личности участников конфликтов, в которых замешаны футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

«Данные всех участников этих двух конфликтов установлены», - приводит «Интерфакс» слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства при этом добавил, что полицейские предложили другим участникам двух драк явиться для дачи показаний. При этом источник отметил, что в случае неявки молодых людей их доставят к следователю принудительно.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до нападения на чиновников спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой.