Разозливший Кадырова чеченец попросил прощения

Житель Чечни, оскорбивший пассажиров автобуса, извинился. Видеоролик молодой человек разместил на YouTube. На кадрах буян с синяком под глазом обратился к общественности.

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который совершил в автобусе. Бросил банку и сказал: "Ахмат - сила". Меня очень сильно отругали руководство республики и родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми», - сказал молодой человек, зачитывая текст обращения.

Ранее стало известно, что агрессивно настроенный молодой человек пристал к двум подросткам в салоне автобуса. После словестной перепалки он швырнул в них пивной банкой, сообщает RT.

Реакция последовала незамедлительно. Рамзан Кадыров напрямую обратился к дебоширу и потребовал от него и его родителей явиться в Грозный и дать объяснения. В противном случае молодого человека обещали «найти в считаные часы».