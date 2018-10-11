Во время старта ракеты «Союз» с новым экипажем для МКС произошла авария

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане, сообщил диктор на его трансляции.

По сообщениям с места событий, космонавты должны совершить экстренную посадку на территории Казахстана.

Запуск ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» прошел в 11:40 по московскому времени.

Стыковка корабля с Международной космической станцией была намечена на 17:44 по московскому времени. Прямая трансляция прекратилась в 17:50.

Экипаж состоит из российского космонавта Александра Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга.

По сообщениям NASA, к месту предполагаемой экстренной посадки направлен поисково-спасательный отряд.