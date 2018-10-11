В США арестован «китайский шпион»

Сотрудники американских спецслужб арестовали агента министерства внутренней безопасности Китая, который подозревается в технологическом шпионаже.

Как пишет CNBC News, ссылаясь на источники в Министерстве юстиции США, задержанный якобы пытался украсть коммерческие тайны нескольких американских авиастроительных и аэрокосмических компаний.

В материале также говорится, что предполагаемый шпион - Сюй Яньцзюнь, заместитель главы отдела министерства внутренней безопасности провинции Цзянсуи и его целью в США якобы была компания GE Aviation, «дочка» General Electric Co.

Издание при этом подчеркивает, что GE Aviation считается лучшим производителем двигателей для истребителей и турбовинтовых двигателей.

По информации СМИ, спецслужбам стало известно, что Сюй Яньцзюнь, находясь на территории КНР, устанавливал контакты с экспертами, которых вербовал для поездок в Китай, чтобы они проводили презентации в университетах.

CNBC News подчеркивает, что мужчину задержали в Бельгии в апреле этого года по запросу американских властей, однако экстрадировали в США его лишь во вторник, 9 октября. При этом, по данным СМИ, в Бельгию его заманили американские агенты, но каким образом у них это получилось, не уточняется.