«Кокорин со шваброй моет туалет» - адвокат рассказал о возможном наказании для футболиста

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину переквалифицировали статью на «Хулиганство» под влиянием общественности. Так полагает известный российский адвокат Сергей Жорин.

Ранее спортсменам грозила более мягкая статья «Побои». Но вскоре полиция Москвы приняла решение «выделить в отдельное производство уголовное дело» в отношении футболистов.

«Люди возмущаются, и правоохранителям приходится в ручном режиме управлять этим уголовным делом», - отметил адвокат в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

По мнению Жорина, Мамаев и Кокорин понесут наказание за избиение людей в центре Москвы, но, скорее всего, отделаются условными сроками или исправительными работами.

«В данной истории я больше чем уверен, что их привлекут к ответственности. Но мой прогноз, что срок им не дадут. Реального лишения свободы у них не будет. Либо штраф, либо условное наказание. Скорее всего, я подозреваю, что это будут или исправительные, или обязательные работы, чтобы показать аудитории: "Вот, смотрите, Кокорин со шваброй моет туалет или какую-нибудь телогреечку шьет"», - предположил адвокат.

Восьмого октября между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой началась словесная перепалка. Это произошло в одном из столичных кафе рано утром. По данным свидетелей, компания, в которой отдыхали футболисты, вела себя очень шумно, из-за чего чиновник сделал ей замечание. Между обеими сторонами разгорелся конфликт, после чего в чиновника полетели стулья. Позже стало известно, что до шумных посиделок в кафе Мамаев и Кокорин в составе группы неизвестных нанесли серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Из-за появившихся в СМИ видеозаписей с камер наблюдения эти случаи получили широкий общественный резонанс. Оба футболиста прибыли на допрос 10 октября, они задержаны на 48 часов по делу о хулиганстве.

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