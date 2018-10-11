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Google раскрыл супружескую неверность

Ян Брацкий
11:30 11.10.2018
Обманутый супруг планировал построить маршрут, для чего детально изучал панораму улиц.
Google раскрыл супружескую неверность
Фото: Google Maps

Новейшие технологии помогли разоблачить старую, как мир, ложь - супружескую неверность. Житель Перу, разглядывая панораму улиц на портале Google Maps, заметил женщину, как две капли воды похожую на свою супругу.

При детальном изучении снимка выяснилось, что на нем действительно его жена, которая милуется с другим мужчиной на скамейке в одном из самых романтичных мест города Puente de los Suspiros de Barranco, что переводится как «Мост вздохов», сообщает сайт «Комсомольской правды».

Женщина на снимке сидела на краю скамейки, а таинственный спутник лежал на ее коленях. Пара ничего не подозревала. Перуанец узнал прическу жены, цвет ее волос и одежду. Сомнений не осталось, и обманутый муж потребовал объяснений.

Чем закончилась эта история, неизвестно.  

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