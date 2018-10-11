«Красный прилив»: тонны мертвой рыбы на пляже сняли на видео

Пляжи Флориды сейчас заполнены вовсе не отдыхающими, а мертвой рыбой. А воды залива окрашены в неприятный ржавый цвет. Так называемый «красный прилив» («red tide») добрался до самых известных пляжей этого штата в США. Издание Daily Star, приводя шокирующие кадры с места событий, назвала это явление «красной чумой».

Ничего библейского в этом названии нет. Просто загрязнение океана вызвало токсичное цветение водорослей. А «ядовитая» вода стала причиной массовой гибели фауны. Нужно сказать, что это происходит не впервые в истории. Сейчас залив практически очистился, но груды мертвой рыбы продолжают гнить на пляжах, источая не самый приятный аромат. В сентябре властям штата пришлось ввести режим ЧС.

«Красные приливы», как уже было сказано выше, вызваны цветением флоры, которая относится к динофитовым водорослям. Такие организмы могут поглощать и выделять ранее накопленные токсины. Именно это и вызывает массовую гибель рыб. Помимо этого, они несут опасность и для человека, ведь выделяемые динофитовыми водорослями вредные вещества накапливаются в телах моллюсков, которые после потребляет человек.