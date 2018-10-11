Новый экипаж для МКС стартовал с Байконура

Космонавты Алексей Овчинин и Тайлер Хейг стартовали с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-10». Стыковка «Союза» с МКС запланирована на 17:44 по московскому времени.

Задача Овчинина - выход в открытый космос в паре с находящимся на станции Сергеем Прокопьевым для определения причин появления дыры в корабле «Союз МС-09», из-за которой на МКС произошла утечка воздуха.

Для российского космонавта этот полет на МКС станет вторым. Американский автронавт опыта космических полетов не имеет.

Для решения задачи космонавтам предстоит разобрать часть внешней обшивки корабля.

Планируемая продолжительность полета - 187 суток. Возвращение Овчинина и Хейга планируется на апрель 2019 года.