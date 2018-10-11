Замедление экономики США обрушило китайский фондовый рынок

Китайский фондовый рынок рухнул. Падение котировок стало самым сильным за последние несколько месяцев. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 3,76%, композитный индекс Шанхайской фондовой биржи недосчитался 4,34%, торговая площадка в Шэньчжэне упала на 5,19%. Сильнейший обвал дня зафиксирован на Тайване, где местные биржи опрокинулись более чем на 6%.

Среди возможных причин «финансовой лихорадки» эксперты называют спад финансовой активности в США, сообщает «360».

Накануне индекс крупнейшей американской финансовой площадки Dow Jones снизился на 3,15%, зафиксировав антирекорд последних семи месяцев. Виной тому повышение доходности гособлигаций США.

Волатильность фондового рынка Поднебесной обусловлена внешней политикой Дональда Трампа, который неоднократно объявлял о возможном повышении пошлин на китайские товары стоимостью 200 миллионов долларов - по ставке 25% вместо запланированных десяти.

На фоне слухов о «торговом противостоянии» США и КНР японский фондовый рынок занял второе место по объемам торговли после США.