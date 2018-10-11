Воздушная тревога сработала на юге Израиля

Пресс-служба израильской армии известила о воздушной тревоге. Сирены сработали в четверг, 11 октября, на приграничных с сектором Газа территориях на юге Израиля.

Сообщается, что сигналы тревоги раздались в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев. Подробности неизвестны. Официальных комментариев по поводу применения комплекса «Железный купол» нет.

Ранее израильским военным удалось зафиксировать пуск более 150 ракет с территории сектора Газа. По крайней мере 20 из них удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол».