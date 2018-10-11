Украина похвасталась модернизированным БТР с американскими двигателями

Украинский Житомирский бронетанковый завод, который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», впервые продемонстрировал модернизированный БТР-70Д (GM) с американскими двигателями.

Как сообщает пресс-служба государственного концерна, презентация состоялась во время выставки «Оружие и безопасность», которая проходит в украинской столице. При этом отмечается, что модернизацию боевой машины предприятие произвело за свой счет.

«Обновленная боевая машина БТР-70Д (GM) получила новые двигатели от американской корпорации General Motors и боевой модуль "Дельта" с 23-миллиметровой автоматической пушкой и цифровой системой управления огнем», - информирует пресс-служба госконцерна.

В сообщении также говорится, что благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 лошадиных сил, что на 50 лошадиных сил больше, чем у обычного БТР-70. Предприятие также отмечает, что максимальная скорость обновленного БТР выросла на 20 километров в час - до 100 километров в час.

Ранее сообщалось, что в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины похвастались новым БТР-4Е «Буцефал». Полноприводная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и боевым модулем, включающим ПТУР «Стугна». «Буцефал» снабжен водометными двигателями и, по идее, может преодолевать водные преграды. Экипаж - три человека, десант - семь-девять бойцов.

Напомним, летом этого года украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии. Как позже рассказал журналистам участник команды капитан Роман Багаев, украинская техника вышла из строя почти сразу же.