Четыре статьи за два ДТП: в Долгопрудном женщина-водитель, скрываясь от полицейских, протаранила две машины

В Долгопрудном произошли два ДТП с участием женщины в состоянии алкогольного опьянения.

При движении по дворовой территории на улице Спортивной женщина-водитель столкнулась с машиной, двигавшейся в попутном направлении, и скрылась с места происшествия. В этот момент она допустила еще одно столкновение и была задержана правоохранителями, усмотревшими в ее поведении признаки алкогольного опьянения. На переднем пассажирском сидении находился малолетний ребенок задержанной, которого передали родственникам. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

В отношении женщины составлены протоколы по статьям административного кодекса РФ об отказе от медицинского освидетельствования, невыполнении обязанностей в связи с совершенным ДТП и невыполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.