«Poyekhali» - глава NASA прокомментировал встречу с Рогозиным

Глава NASA Джим Брайденстайн договорился с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным продолжать взаимодействие по всем вопросам, касающимся Международной космической станции (МКС). Об этом представитель американского космического агентства сообщил в своем Twitter.

Комментируя встречу с Рогозиным, Брайденстайн отметил, что впервые встретился с главой «Роскосмоса». Также руководитель NASA рассказал, что они обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне.

«Poyekhali!», - завершил свое сообщение Брайденстайн.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Москву Брайденстайн сообщил о своем желании видеть Россию главным партнером в лунной программе США.