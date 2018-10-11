США боятся не успеть на «войну с Россией» – СМИ

Соединенные Штаты рискуют столкнуться с серьезными проблемами с транспортировкой своих войск, если между США и РФ когда-то произойдет полномасштабный конфликт. Суть проблемы – в недостаточном количестве маломощного и морально устаревшего транспортного флота.

США начали формировать базу для потенциальных континентальных войн из-за того, что Россия, по их мнению, «вновь начала представлять угрозу Европе». Однако, если столкновение «начнется завтра», то американские военнослужащие рискуют «опоздать» к началу.

Возможности Америки по морской транспортировке военнослужащих на данный момент гораздо меньше, чем в прошлом. Корабли снабжения также постоянно «обростают» техническими неисправностями. Поэтому США будет очень сложно оперативно решить все свои «морские» проблемы. Об этом рассказывает Defense News.

ВМС США даже готовятся к созданию нового корабля снабжения, чтобы успешно противостоять «сдвоенной угрозе» со стороны России и Китая. Это повлечет новые огромные траты финансовых средств и без того долгового американского бюджета на корабли, которые фактически постоянно будут стоять на приколе.

Издание отмечает, что американцы всерьез настроены посоревноваться с «великими державами», но для этого им придется решать множество существующих проблем. Цитируя слова американских военных командиров, издание отмечает, что отсутствие сил обеспечения в виде поездов и судов снабжения влечет отсутствие потенциала для такого соревнования.